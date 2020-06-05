Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Поправками предусматривается возврат к индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2020 году.

С 1 января 2016 года была отменена индексация размера фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размера страховой пенсии работающим пенсионерам, что привело к резкому сокращению числа работающих лиц пожилого возраста и переходу на «серые» схемы оплаты труда, указали авторы.

«Следует также отметить негативное отношение к существующему положению вещей как со стороны работающих, так и со стороны неработающих пенсионеров, что вызывает рост социальной напряженности и подрывает доверие к пенсионной системе в целом», — отметил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Отметим, что на рассмотрении нижней палаты парламента уже находится ряд подобных инициатив, в том числе от членов Совфеда.

Читайте ранее в этом сюжете: В России пообещали вернуться к вопросу индексации пенсий после плебисцита