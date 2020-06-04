Приштина, , 16:00 — REGNUM Представитель Демократической лиги Косово Авдулла Хоти 4 июня официально вступил на пост премьер-министра самопровозглашенного Косово.

Поскольку его предшественник Альбин Курти отказался участвовать в процедуре передачи мандата своему бывшему заместителю, на церемонии это сделал его секретарь Фитим Красничи.

В первый день на новом посту Хоти почтил память основателя ЛДК и первого президента Косово Ибрагима Руговы.

Напомним, правительство Косово было утверждено парламентом края 3 июня. В поддержку Хоти высказался 61 депутат. Против — 24 депутата. 35 депутатов бойкотировали заседание парламента.

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