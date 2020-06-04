Москва, , 15:47 — REGNUM У министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий появился заместитель. На этот пост назначен Виктор Ничипорчук. Соответствующий указ сегодня, 4 июня, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В системе ведомства Ничипорчук будет отвечать за цифровые технологии, цифровизацию, автоматизацию и переход подразделений МЧС на новые технологические рельсы.

Ранее Ничипорчук занимал должность заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр МЧС России».