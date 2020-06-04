Приштина, , 16:07 — REGNUM Президент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи 3 июня прокомментировал задержание его личными телохранителями активиста партии бывшего премьер-министра Косово Альбина Курти «Движение за самоопределение».

В интервью для косовского телеканала T7 политик заявил, что своими действиями юноша продемонстрировал намерение совершить нападение на президента в ходе пресс-конференции.

«Я не смотрел видео, но не будет никакой толерантности по отношению к попыткам нанести физическое увечье, поэтому я считаю, что люди (телохранители Тачи — ИА REGNUM) выполнили свои профессиональные обязанности», — заявил президент.

На видео, снятом журналистом косовского новостного агентства indexonaline, зарегистрировано то, как телохранители Тачи задерживают и заковывают в наручники активиста «Самоопределения», кричавшего «Вор, вор» во время пресс-конференции президента, посвященной смене правительства в Косово.

https://www.facebook.com/IndeksonlineOfficial/videos/878319149312867/

Однако в продолжение пресс-конференции Тачи высказался гораздо агрессивнее:

«Никто не имеет право покушаться на президента или его пресс-конференцию».

И прямо обратился к своему политическому оппоненту Курти:

«Его жест был попыткой нападения на меня. Курти должен понимать, что провокации непозволительны, толерантность будет нулевой. … Он активист Курти. Если кто-то демонстрирует, что хочет меня ударить, то я ударю первым».

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