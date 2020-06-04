Киев, , 15:46 — REGNUM Сегодняшние голосования в Раде показали, что проблем с парламентским большинством у президента Зеленского в настоящий момент нет, заявил в своем комментарии 4 июня украинский политолог Владимир Фесенко.

Эксперт подчеркнул, что большинство депутатов «Слуги народа» голосуют в соответствие с политикой партии и президента, и лишь у отдельных парламентариев могут проявляться «критические эмоции».

«Подтвердились и неофициальные союзники «Слуги народа» — группа «Доверие», часть внефракционных депутатов, и часть депутатов группы «За будущее»», — подчеркивает политолог.

Отдельно Фесенко остановился на голосованию по доработке программы правительства, подчеркнув, что в целом было принято компромиссное решение.

«Фракция «СН» дала голоса близко к своей норме по сложным вопросам — около 200 (в данном случае — 198). Тем не менее, около трех десятков депутатов «Слуги народа» показали свою критичную позицию по отношению к правительству Шмыгаля, еще два десятка депутатов СН отсутствовали на голосовании», — отмечает он.

«В общем-то — ничего чересчур проблемного. Но это тревожный звоночек для правительства. Шмыгалю и его министрам надо работать не только с офисом президента, но и с депутатами», — добавил Фесенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада приняла ряд важных кадровых решений по правительству, в частности, сменила вице-премьера по евроинтеграции и назначила нового министра культуры. Также парламент отправил на доработку программу действий нынешнего кабмина.

20 мая на пресс-конференции Зеленский заявил, что распустит Верховную раду, если депутаты от фракции Слуга народа перестанут поддерживать важные законы и начнут лоббировать интересы «той или иной коммерческой группы влияния на политику Украины».

До этого «Слуга народа» не смогла своими силами принять ряд важных законопроектов и обращалась за поддержкой к другим политическим фракциям Рады.