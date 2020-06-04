Минск, , 15:38 — REGNUM В Белоруссии расширили круг лиц, которые вправе претендовать на получение гражданства в льготном порядке. Соответствующие поправки приняты 4 июня депутатами Палаты представителей (нижней палаты парламента), сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

По словам первого заместителя министра внутренних дел Геннадия Казакевича, новшества помогут повысить привлекательность страны. Они положительно отразятся на формировании и развитии национального человеческого капитала.

Поправки предусматривают сокращение с семи до пяти лет срока непрерывного проживания, который даёт иностранцу право обратиться за получением гражданства. Претендовать на льготное получение гражданства смогут, в частности, те, кто получил в Белоруссии высшее образование и проработал в пределах страны три года.

Также получить паспорт по льготе смогут иностранцы, состоящие в браке с местным гражданином не менее трёх лет и имеют детей — белорусских граждан. Упрошено восстановление гражданства для тех, кто вернулся в Белоруссию из-за рубежа. От этих людей не будут требовать отказа от иностранного гражданства.