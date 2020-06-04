Венеция, Италия, , 15:36 — REGNUM После событий, связанных с эпидемией коронавирусом и противостоянием ей, регион Венето (Венеция) в еще большей, чем прежде, степени «заслуживает» получить автономию, заявил в четверг, 4 июня, глава региона Лука Дзайа.

Власти региона готовы работать с национальным правительством, но считают вопрос об автономии не просто важной темой, а «матерью всех наших битв», и готовы эту битву, «мирную, гандианскую» битву за получение автономного статуса вести столько, сколько понадобится, отметил Дзайа.

Дискуссия о возможном расширении автономии регионов Италии обострилась в 2018 году, однако ни действовавшее тогда, ни действующее теперь правительство не утвердили соответствующих декретов.

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