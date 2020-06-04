Палермо, Италия, , 15:34 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звёзд» в четверг, 4 июня, приостановило на месяц членство в своей фракции в Европарламенте трёх депутатов — Иньяцио Коррао, Пьерниколы Педичини и Розы Д'Амато.

Санкции введены за неподчинение решению фракции.

«Движение 5 звезд» в апреле 2020 года приняло решение воздержаться от голосования по проекту утверждения пакета мер ЕС для «посткоронавирусной» помощи странам-членам. Но трое депутатов проголосовали против, поскольку сочли, что предложенные меры поддержки противоречат интересам Италии.

Резолюция Европарламента имела рекомендательный характер, однако руководители «Движения 5 звезд» сочли вопрос о неподчинении решению фракции политически значимым.