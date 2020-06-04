Триполи, , 15:29 — REGNUM Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии заявили о восстановлении полного контроля над административными границами Триполи, сообщает 4 июня Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что контроль вернули после того, как силы ПНС выбили отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара от столичного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, после свержения и убийства в 2011 году лидера Ливии Муамара Кадафи в стране в настоящее время фактически существует двоевластие: в восточной части страны правит избранный в ходе выборов парламент, который сотрудничает с ЛНА во главе с маршалом Халифой Хафтаром, а в западной — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

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