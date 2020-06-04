Стокгольм, , 15:33 — REGNUM 4 июня в 15:20 по местному времени в Стокгольме состоится пресс-конференция, организуемая правительством Швеции. Ожидается, что в общении с журналистами примут участие премьер-министр Швеции Стефан Лёвен, его заместитель Исабелла Лёвин, министр здравоохранения Лена Халленгрен и директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлссон. По информации журналистов Dagens Nyheter, правительство планирует снять ограничения на передвижение внутри Швеции. Об этом 4 июня сообщила шведская газета Expressen.

По данным журналистов, в ходе пресс-конференции премьер-министр Швеции Лёвен расскажет обществу о «руководящих принципах», которые будут действовать в течение лета, так как пандемии коронавирусной инфекции не закончится, а гражданам как-то придется жить в новых условиях и, что самое важное, проводить свои отпуска.

Журналисты шведской газеты Dagens Nyheter сообщили, что правительство в скором времени также планирует снять ограничение на передвижение внутри страны.

Для уточнения напомним, что в настоящее время в Швеции действуют так называемые «руководящие принципы». Это означает, что власти и ответственные медицинские и другие службы именно рекомендуют своим гражданам вести себя определенным образом в период продолжающейся пандемии. Когда речь идет об «ограничениях», это вовсе не означает прямой запрет.

В настоящее время в Швеции действует «ограничение на передвижение», согласно которому гражданам не рекомендуется совершать «ненужные» поездки на расстояние двух часов езды на автомобиле от своего места жительства. Однако если вы не последуете «руководящим принципам», то есть не наденете маску или отправитесь в путешествие по стране и будете остановлены полицейским, то единственное, что он может сделать — это пожурить вас и призвать к вашей гражданской ответственности.

Таким образом, когда речь идет о снятии «двухчасового ограничения на передвижение», то это вовсе не является серьезным послаблением запретов, потому что в Швеции их попросту не существует.

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