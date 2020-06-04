Москва, , 15:19 — REGNUM Кризис демократических ценностей в США вызревал давно, считает член Совета Федерации Олег Морозов. Об этом он заявил 4 июня в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя расовые волнения в США.

«Мы наблюдаем кризис традиционных демократических институтов в традиционных демократиях. Он вызревал давно, но нужен был спусковой крючок. И этих спусковых крючков было два. В Америке это было убийство Флойда, про которое уже потом стали забывать. Традиционная демократия даёт сбой. Она не справилась с COVID-19. Своими демократическими мерами. Ну, а как только возникают такие ситуации, тут же куча рыбаков приходит на этот пруд, чтобы поймать свою рыбу», — сказал Морозов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв заявил, что если президент США Дональд Трамп задействует для подавления беспорядков армию, в стране начнётся гражданская война.