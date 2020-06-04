Киев, , 15:20 — REGNUM Ежегодный объём контрабанды на Украине составляет $12 млрд, заявил эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игорь Тышкевич, сообщило 4 июня информационное агентство «УНИАН».

"По нашим подсчётам, общие объёмы контрабанды на вывоз и ввоз на Украину составляют где-то $12 млрд ежегодно. Это минимальные цифры, на которые мы вышли», — рассказал он.

Эксперт отметил, что для некоторых регионов Украины контрабанда является единственным способом заработка.

«Приграничная торговля даёт ресурсы регионам. Репрессивными мерами невозможно решить проблему, которая стала частью местной экономики, социальных отношений и даже политики», — рассказал Тышкевич.

Он предложил ряд мер, которые позволят частично легализовать контрабандные потоки и превратить перемещение товаров через границу в законный вид деятельности.

«Получаем временный компенсаторный механизм в результате введения в легальные рамки части торговцев, которые реализуют контрабанду», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что из-за мер по борьбе с контрабандой на Украине могут оказаться в дефиците некоторые виды товаров.

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