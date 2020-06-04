Киев, 4 июня 2020, 15:20 — REGNUM Ежегодный объём контрабанды на Украине составляет $12 млрд, заявил эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игорь Тышкевич, сообщило 4 июня информационное агентство «УНИАН».
Эксперт отметил, что для некоторых регионов Украины контрабанда является единственным способом заработка.
Он предложил ряд мер, которые позволят частично легализовать контрабандные потоки и превратить перемещение товаров через границу в законный вид деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что из-за мер по борьбе с контрабандой на Украине могут оказаться в дефиците некоторые виды товаров.
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