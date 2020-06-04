Москва, , 15:15 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба фактически декларирует полный отказ руководства Украины от собственных обязательств по Донбассу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Господин Кулеба принципиально игнорирует тот факт, что каждый из перечисленных пунктов, которые по его заявлению, Украина не намерена выполнять — есть суть Минских соглашений. Фактически, глава внешнеполитического ведомства декларирует полный отказ руководства Украины от собственных обязательств, подписанных пять лет назад», — отметил Железняк.

Он убежден, что провокационные заявления МИД Украины не останутся без внимания со стороны ДНР и ЛНР.

Война в Донбассе началась в 2014 году именно после того, как население региона, недовольное государственным переворотом в Киеве, начало требовать федерализации страны.

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