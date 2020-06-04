Триполи, , 15:28 — REGNUM Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о возвращении полного контроля над столицей государства, городом Триполи. Об этом 4 июня сообщил представитель ПНС Мохамад Гнуноу на своей странице в Factbook.

«Наши героические войска получили полный контроль над Триполи», — отметил чиновник в социальной сети.

Заявление поступило после того, как силы ПНС получили полный контроль над аэропортом Триполи.

Напомним, сражение за столицу Ливии началось в апреле 2019 года, когда военные Ливийской национальной армии (ЛНА) объявили о начале штурма города. С тех пор в противостоянии погибли свыше 1 тыс. человек.