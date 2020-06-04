Минск, , 15:20 — REGNUM Западные страны продолжают следовать советам экс-советника президента США Збигнева Бжезинского по отрыву Белоруссии от России, это видно по их рекомендациям о белорусских выборах. Об этом заявил 4 июня посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в ходе онлайн-конференции «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

Мезенцев прокомментировал призыв властей США, Великобритании и ЕС к Белоруссии, касающийся обеспечения в стране свободных и справедливых выборов. В обращении также говорится о приглашении в Белоруссию международных наблюдателей.

Посол России обратил внимание на ещё один пункт, в котором Минск призывают не допустить внешнего вмешательства в выборный процесс. Очень несложно понять, о каком именно вмешательстве идёт речь.

«И совершенно понятно, что это в том числе элемент огромной большой игры, которая во многом пишется по кальке Збигнева Бжезинского», — сказал Мезенцев.

Ещё в середине 1990-х годов американский геополитик заявлял, что сначала нужно оторвать Украину от России, затем Белоруссию, при этом страны Центральной Азии определятся сами, им нужно только помочь, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.

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