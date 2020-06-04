Сеул, , 15:25 — REGNUM Командующий войсками США в Южной Корее генерал Роберт Абрамс приветствовал решения Сеула и Вашингтона о регулировании вопроса о выплате заработной платы южнокорейским специалистам, работающих на военных базах США в Южной Корее, ранее отправленных в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Yonhap News.

Он отметил, что сотрудничество сторон по данному вопросу является положительным сигналом, показывающим силу союза Южной Кореи и США, а также добавил, что сторонам необходимо достичь договорённостей относительно совместных оборонных расходов.

Кроме того, генерал Абрамс подчеркнул, что двусторонний союз остаётся крепким, как сталь, и является оплотом мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года Сеул выделит на оплату труда 4000 специалистов $200 млн.

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