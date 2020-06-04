Цхинвал, , 16:18 — REGNUM В Абхазии готовы забрать прах героев Великой Отечественной войны, похороненных в Грузии. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов во время представления спецвыпуска журнала «Русское слово в Южной Осетии» в Юго-Осетинском государственном университете (ЮОГУ), 4 июня сообщает агентство «Рес».

"Я думаю, что сегодня, исходя из той ситуации, которая складывается в Грузии, мы готовы принять прах наших героев — эксгумировать их и похоронить здесь со всеми воинскими почестями», — цитируют журналисты главу республики.

Он добавил, что данное заявление является официальным обращением к грузинским властям.

Стоит отметить, что в Грузии после развала СССР пришли к власти силы, которые решили пересмотреть отношение к Великой Отечественной войне. Во время грузино-южноосетинского вооруженного конфликта 1991−1992 года, когда грузинские формирования вошли в Цхинвал то на Аллее Славы разрушили бюсты, поставленные местным героям Советского Союза. В 2009 году в Кутаиси был взорван мемориал погибшим в войне с фашизмом.