Москва, , 14:55 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Якубовский («Единая Россия») обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой отстранить руководство «Норникеля» на время расследования экологической катастрофы в Норильске.

В обращении он утверждает, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала заявление о случившемся и «попытался преуменьшить масштабы аварии», пишет РБК.

По мнению депутата, это, «безусловно, увеличило уровень риска для жизни и здоровья людей и безопасности объектов энергетики и сократило время для принятия экстренных мер по локализации экологического ущерба территории».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о замалчивании информации о разливе топлива ранее заявляли краевые власти и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев. МЧС узнало обо всем только спустя два дня, доложил глава МЧС президенту РФ Владимиру Путину.

На ТЭЦ-3 Норильска из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

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