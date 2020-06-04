Киев, , 14:54 — REGNUM Печерский районный суд Киева вынес решение, согласно которому экс-президента Украины Петра Порошенко могут принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщило 4 июня издание «Украинские новости».

По данным журналистов, запрос о принудительном приводе Порошенко подали следователи ГБР, поскольку он многократно игнорировал повестки.

Напомним, Порошенко должен прийти на допрос 10 июня по делу о публикации переговоров с высшими чиновниками США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Порошенко заявил, что его клиент не придёт на допрос, поскольку не обязан реагировать на «видосики» ГБР.

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