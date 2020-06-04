Минск, , 14:50 — REGNUM Заявление дипломатических миссий Соединённых Штатов. Великобритании и Европейского союза об организации выборов в Белоруссии выглядит странно. Такое заявление в ходе онлайн-конференции «Россия и Беларусь: будущее после пандемии» сделал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

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«Этот текст напоминает учебник, который должен читать внимательный ученик. И не дай бог он не последует тому, что там написано», — приводит РИА новости слова дипломата.

Посол подчеркнул, что «обращение в такой форме к суверенному независимому государству, активному и очень успешному участнику международных объединений и организаций, по меньшей мере выглядит странным».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, Великобритания и Европейский союз распространили совместное заявление, в котором призвали власти Белоруссии «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод». Также в документе указано, что авторы заявления рассчитывают на то, что Минск своевременно направит приглашения в страну международным наблюдателям.

Напомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.