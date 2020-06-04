Киев, , 14:53 — REGNUM По состоянию на конец мая 2020 года проект «Стена» на границе Украины и России завершён на 40%, сообщили в Государственной погранслужбе Украины (ГПСУ) в ответах на запросы неправительственной организации StateWatch.

В 2020 году на строительство «стены» планируют потратить 400 млн гривен (около $15 млн). С начала года уже потрачено 53 млн гривен или около $2 млн. Всего за пять лет строительства в проект вложили 1,7 млрд гривен или $63,5 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сроки постройки «стены Яценюка» продлили до 2025 года, хотя, согласно плану, объект должен был быть завершён в 2018 году.

Напомним, своё название стена получила благодаря бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку, который в 2014 году заявил, что Украина построит укрепления, способные остановить наступление «любого врага».

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