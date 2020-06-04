Нур-Султан, , 14:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан республики с Днем государственных символов. Об этом глава республики написал 4 июня на своей странице в Twitter.

«Герб, флаг и гимн олицетворяют высшие ценности нашей независимости — мир, единство, согласие, прогресс», — сказал казахстанский лидер. Он также выразил уверенность в новых победах на пути строительства сильного государства.

Напомним, в 1995 году в Казахстане была принята новая Конституция. 24 января 1996 года выпущен единый конституционный закон о символах. 4 июня 2007 года документ заменен на закон «О государственных символах».

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