Вена, , 14:40 — REGNUM Дискриминация русскоязычного населения наблюдается в Латвии, Эстонии и Литве. Об этом заявил 4 июня постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич прокомментировал отчёт верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера. Он указал, что латвийские власти не приняли никаких мер, чтобы обеспечить домашнее обучение на русском языке, несмотря на обращения к ним.

В период пандемии коронавируса детям не только пришлось учиться дистанционно, но и столкнуться с тем, что знания в основном подаются на латышском языке. Это негативно влияет на качество образования детей, которые говорят по-русски.

Дискриминационная политика Риги затронула и русскоязычные детские сады, которые в силу законодательных поправок должны по требованию открывать группы с обучением по-латышски.

«Это не решение проблемы, а ее осложнение, причем на долгие годы вперёд», — заявил Лукашевич.

Постпред России отметил также, что в Эстонии и Латвии продолжает существовать позорный феномен массового безгражданства, но в докладе Заньера эта проблема не отражена. В Литве количество русскоязычных учебных заведений уменьшилось за 29 лет с 85 до 30, а число учащихся — с 76 тыс. до 13,5 тыс.

Он указал на преследование литовскими властями правозащитников, которые занимаются вопросами дискриминации национальных меньшинств, а также на героизацию бывших приспешников нацизма в Литве, Латвии и Эстонии. Все эти вопросы стоило бы обсудить с Европейской комиссией и Агентством по основным правам человека ЕС, заключил дипломат.