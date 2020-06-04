Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве надо менять и градостроительную, и социально-экономическую политику как противоречащую интересам гармоничного, здорового развития и столицы, и всей страны, а под эту задачу нужны новые люди, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 июня, комментируя данные опроса агентства об оценке деятельности мэра Москвы в период борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, было опрошено более 12 тысяч человек, 78% респондентов на вопрос «если бы сегодня были выборы мэра Москвы, то как бы вы поступили?» выбрали вариант ответа «пошел бы на выборы и проголосовал за какого-нибудь другого кандидата, только не за С. Собянина».

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«Итоги данного опроса для меня совершенно неудивительны и, более того, полностью предсказуемы. В чём причина той оголтелости, с которой Сергей Собянин стал «бороться» с новой коронавирусной инфекцией? Думаю, главная причина в том ущербе, который в предыдущие годы он и его команда нанесли московской системе здравоохранения её так называемой «оптимизацией». Их за этот ущерб надо было бы к ответственности привлечь, но кто тогда стал бы исполнять поручения президента в момент наступления сложностей с распространением инфекции?

Ведь то, что инфекция была и есть, никто не ставит под сомнение. Люди отвергают лишь избранный запретительный путь борьбы с ней, который бесперспективен, ибо ведёт лишь к понижению иммунитета и у каждого конкретного москвича, посаженного на принудительную изоляцию, и у всех вместе.

Второй момент, который я вижу в этих цифрах (правильно в исследовании рядом стоят оценки деятельности Собянина по борьбе с коронавирусом и его деятельности в качестве мэра!), заключается в отвержении гражданами собянинской политики создания из Москвы «нового Вавилона» во всех смыслах и, прежде всего, в смысле её перенаселения. При достигнутой при Собянине плотности населения в столице любая инфекция становится многократно более опасной.

Значит, надо менять и московскую градостроительную, и социально-экономическую политику как противоречащую интересам гармоничного, здорового развития и самой столицы, и всей нашей страны. А под эту задачу нужны новые люди.

И вот ещё о чём хотелось бы сказать. 79 процентов москвичей оценили деятельность Собянина по борьбе с коронавирусом на двойку и ниже. Но Собянин в качестве такого «борца» имеет, как известно, и общенациональный статус, он первый заместитель председателя соответствующего координационного совета при правительстве!