Аддис-Абеба, , 14:59 — REGNUM Генеральный прокурор Эфиопии заявил, что власти страны инициировали расследование по факту достоверности доклада правозащитной группы Amnesty International, в котором сообщалось, что силовики были причастны к «внесудебным расправам». Об этом передает ВВС Africa.

В докладе отмечается, что 39 человек были застрелены сотрудниками сил безопасности в регионе Оромия в 2019 году.

Генеральный прокурор Эфиопии Аданек Эбиби отказался комментировать доклад, вместо этого заявив, что властям необходимо провести проверку в отношении его достоверности.

«Сейчас мы завершаем наше расследования по проверке содержания доклада и оценки его актуальности и нейтральности», — заявил Эбиби.

«После окончания расследования, если информация окажется достоверной, мы предпримем необходимые меры по решению этой проблемы, а если доклад является ложным или информация в нем преувеличена, мы обсудим это с Amnesty International, требуя внесения в доклад соответствующих поправок», — добавил он.

В докладе также подчеркивалось, что силы безопасности могли играть роль в межобщинном насилии в регионе Амхара на северо-западе Эфиопии, где, по словам правозащитников, местные ополченцы и дружинники объединили свои силы, чтобы убить на минимум 100 человек.

В минувшие выходные федеральное правительство назвало обвинения во внесудебных расправах «ложью, … целенаправленно распространяемой силами, которые стремятся подорвать инициативу диалога, мира и стабильности в регионе», отмечают репортеры.

Региональные правительства в Оромии и Амхаре также охарактеризовали этот доклад как «односторонний».