Москва, , 14:35 — REGNUM Владельцы «Норильского никеля» несут личную ответственность за экологическую катастрофу на Таймыре и должны оплатить причиненный ущерб. Об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Акционеры «Норникеля» из личных средств должны оплатить как причиненный ущерб, так и работы по ликвидации последствий аварии — сколько бы дней, месяцев или лет они не длились, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«Авария на Таймыре не случайность, а закономерность, следствие пренебрежительного отношения собственников «Норникеля» к экологии, к хрупкой северной природе. Внештатные выбросы и разливы топлива и реагентов случаются здесь регулярно. Например, в сентябре 2016 многострадальная река Далдыкан окрасилась в красный цвет после очередной аварии. Причем и тогда, и сейчас менеджеры компании пытались скрыть происшествие», — отметил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тыс. тонн топлива. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.

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