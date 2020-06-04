Тбилиси, , 14:32 — REGNUM Министр юстиции страны Тея Цулукиани в беседе с журналистами опровергла сообщения о своей отставке и уходе с поста премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Об этом 4 июня сообщает агентство Black Sea Press.

«В последние дни мы слышали ложную информацию, якобы Цулукиани собирается уйти в Конституционный суд — это фейк-ньюс. Затем была распространена ложная информация, якобы Цулукиани станет председателем парламента, это тоже фейк-ньюс, то есть фальшивая информация», — сказала глава минюста.

Она прокомментировала и слухи о скорой отставке Гахарии с поста главы грузинского правительства. Цулукиани их также назвала «ложной информацией» и выразила уверенность, что нынешний премьер-министр приведет партию «Грузинская мечта» к победе на парламентских выборах.

Напомним, оппозиционный телеканал «Мтавари архи» ранее сообщил о том, что Гахария скоро покинет свой пост. Отставку Цулукиани также обсуждали в оппозиционной среде.

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