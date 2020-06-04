Нур-Султан, , 14:29 — REGNUM Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») проведет внутрипартийный отбор (праймериз) с 17 августа по 3 октября. Об это 4 июня написал первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram.

Соответствующее распоряжение подписал председатель партии Нурсултан Назарбаев. Байбек отметил, что на праймериз планируется выявить новых лидеров для формирования партийных списков на предстоящие выборы.

Член политического совета уже одобрили правила проведения праймериз, которые планируется опубликовать на сайт партии. Байбек добавил, сославшись на Назарбаева, что в отборе должны принять участие разные слои населения.

Напомним, согласно Конституции Казахстана срок полномочий депутатов Мажилиса (парламента) составляет пять лет. Очередные парламентские выборы в республике должны пройти в марте 2021 года.

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