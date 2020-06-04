Сеул, , 14:30 — REGNUM Главы МИД Южной Кореи и Японии провели 3 июня телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов, включая борьбу с коронавирусом и экспортные ограничения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, разговор состоялся спустя день после того, как правительство Южной Кореи сообщило о возобновлении процедуры урегулирования торгового спора во Всемирной торговой организации (ВТО).

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В рамках диалога Кан Гён Хва выразила сожаление в связи с сохранением экспортных ограничений, отметив что южнокорейская сторона предприняла активные меры по устранению факторов, послуживших причиной введения ограничений, включая поправки к закону «О внешней торговле». Она также призвала Токио незамедлительно отменить ограничения на экспорт трех редких материалов, используемых для производства электроники.

В свою очередь, Мотэги Тосимицу лишь повторил прежнюю позицию правительства Японии.

Кроме того, стороны также оценили усилия и сотрудничество правительств двух стран в вопросе возвращения сограждан на родину, сошлись во мнении относительно необходимости расширения сотрудничества в борьбе с инфекционными заболеваниями, а также обменялись мнениями о положении дел на Корейском полуострове.