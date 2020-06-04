Минск, , 14:26 — REGNUM Министерство внутренних дел Белоруссии провело обыск на даче у руководителя избирательного штаба Светланы Тихановской — блогера Сергея Тихановского, изъяв крупную сумму денег, документы и технику. Об этом 4 июня проинформировала пресс-служба МВД республики.

«3 июня проводился обыск в установленном порядке в дачном доме, собственником которого является мать задержанного Тихановского С.Л. С санкции прокуратуры, в присутствии понятых и матери Тихановского обнаружены радиостанции, финансово-хозяйственные документы, печати субъекта хозяйствования, машинка для счёта денег и сами деньги — 900 тысяч долларов США», — сказано в сообщении, распространённом через ТГ-канал министерства.

МВД Белоруссии также опубликовало фрагмент обыска у Тихановского: матери арестованного задавались вопросы о происхождении изымаемых денег. На что она ответила: сама зарабатывала, и сын зарабатывал, деньги принадлежат им.

Так же сегодня, 4 июня председатель Центризбиркома Белоруссии его Лидия Ермошина заявила, что с неё вымогали суммы в долларах США. На заседании комиссии она заявила также об угрозах жизни и вторжения в её жилище, исходящих от сторонников участвующего в президентской кампании блогера Сергея Тихановского. Ермошина пожаловалась в Следственный комитет республики.

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