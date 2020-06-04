Киев, , 14:22 — REGNUM Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос.

Копию решения суда публикуют 4 июня украинские СМИ.

Согласно тексту документа, принудительный привод Порошенко на допрос назначен на 10 июня.

ГБР обратились в суд с запросом о принудительном приводе бывшего главы Украины, поскольку он неоднократно не являлся на допрос.

Другие подробности в настоящий момент неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас Порошенко фигурирует как свидетель примерно в 20 различных уголовных делах, наиболее резонансным и актуальным из которых является дело о т. н. пленках разговоров экс-президента Украины с Джо Байденом в 2016 году.

Ранее сегодня адвокат политика Игорь Головань заявил, что Порошенко не будет идти на допрос, реагируя на «видосики» ГБР. Адвокат также заявил, что допрос по делу о скандальных переговорах Порошенко с топ-чиновниками США является попыткой втянуть Украину в американские выборы и выгодно «стране-агрессору».