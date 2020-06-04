Тирасполь, , 14:02 — REGNUM Проблема, связанная с открытием контрольно-пропускных пунктов на украинско-приднестровской границе, достаточно сложная и имеет несколько измерений. Такое мнение ИА REGNUM высказал экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак.

Напомним, что власти Украины сначала 29 мая открыли пропускные пункты на границе с Приднестровьем, но уже 30 мая вечером граница снова была закрыта. Это произошло по инициативе премьер-министра по реинтеграции Молдавии Кристины Лесник, которая обратилась к украинской стороне с просьбой закрыть погранпункты. В момент закрытия пунктов на границе оказались четыре фуры с медикаментами. Начиная с утра 2 июня контрольно-пропускной пункт Кучурган возобновил работу, и транспорт получил возможность перемещаться через приднестровско-украинскую границу в обоих направлениях.

Первое измерение данной проблемы, по мнению Ястребчака, — это то, что функционирование пунктов пропуска на приднестровско-украинской границе поставлено в зависимость от того, какие решения принимаются органами власти Молдавии.

«В данном случае украинские власти исходят не из позиций здравого смысла, и даже не из собственного законодательства, а именно из той позиции, которая озвучивается органами власти Молдавии», — отметил эксперт.

Ястребчук обратил внимание на то, что заработал только один пункт пропуска на приднестровском участке границы — это Кучурган — Первомайск.

«По странному стечению обстоятельств именно на этом пункте пропуска на украинской территории присутствуют силовые структуры Молдавии, которых на других пунктах нет. Естественно, других пунктов пропуска и не открыли», — добавил он.

Эксперт считает, что нужно обратить внимание на еще одно измерение этой проблемы. По его словам, не совсем понятно, на основании чего принято решение не открывать другие пункты пропуска. «Решением кабинета министров Украины должны быть открыты все пункты пропуска, в том числе на приднестровско-украинском участке границы. Однако этого не происходит. Видимо, здесь как раз дело в том, что молдавская сторона уведомила украинскую о том, что с другой стороны, с территории, которую Молдавия считает своей, пункты пропуска не открываются», — предположил Ястребчак.

По его мнению, стоило бы более детально изучить позицию официальных структур, так как результат, который мы имеем, свидетельствует о том, что на уровне правительства Украины было принято решение открывать пункты пропуска, но на уровне пограничных и таможенных органов решили открыть только тот пункт, на котором есть представители силовых структур Молдавии.

«Это все еще раз говорит о том, что с молдавской стороны предпринимаются активные попытки установления контроля за товаропотоками Приднестровья, что делалось и раньше. Но здесь Кишинев рассчитывает на то, что у него в руках будет возможность не только осуществлять мониторинг, но и принимать решения о физическом пропуске тех и иных грузов, а в дальнейшем и физических лиц. Речь идет об установлении полноценной возможности силового и административного давления в отношении и граждан, и экономических агентов Приднестровья», — рассказал эксперт.

При этом он пояснил, что изучение проблемы именно с точки зрения законодательства самой Украины необходимо хотя бы потому, что вопрос о задействовании тех или иных пунктов пропуска регулируется как внутренним законодательством, так и международными соглашениями, в частности межправительственными документами между Украиной и Молдавией, к которым присоединилось и Приднестровье.

«Порядок пересечения всего участка приднестровско-украинской границы во время карантина был абсолютно законным с точки зрения и Украины, и Приднестровья, и Республики Молдавии. Сейчас мы наблюдаем другую ситуацию. Посткарантинная ситуация дает возможность для дальнейшего ужесточения мер по отношению Приднестровья, подчеркну, даже с учетом того, что правительством Украины было принято решение открывать все пункты пропуска, но на деле этого не происходит. Здесь, по-видимому, задействованы некоторые другие механизмы. В любом случае положительно хотя бы то, что пункт пропуска Кучурган — Первомайск открыт и через него проходит основной товаропоток Приднестровья. Это большой плюс, но хотелось бы, чтобы все-таки заработало в полной мере решение правительства Украины в целом», — подытожил Владимир Ястребчак.