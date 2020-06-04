Москва, , 14:08 — REGNUM Если президент США Дональд Трамп задействует для подавления беспорядков армию, в стране начнётся гражданская война. Об этом 4 июня заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев («Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам парламентария, происходящие в США беспорядки имеют те же черты, что и «цветные революции», которые американские политтехнологи устраивали в других странах.

«В связи с коронавирусом специалисты работают дома», — сыронизировал депутат.

При этом пока беспорядки, несмотря на их масштабы, являются протестом. Однако стоит Трампу задействовать для их подавления войска, как эти события перейдут в разряд гражданской войны.

«Если Трамп введёт войска, то это говорит о том, что там начнётся гражданская война. Сегодня протесты, а, если введут армию, значит, это будет уже гражданская война», — сказал Журавлёв.

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