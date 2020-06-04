Ставрополь, , 13:48 — REGNUM Исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Ставропольского края Владимир Янушкин покинул свой пост. Новым и. о. руководителя ведомства назначен Андрей Толбатов, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе главы региона.

Напомним, предыдущий министр спорта Ставрополья Роман Марков лишился должности в ноябре 2019 года, после того как в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, он причастен к хищению 6 млн рублей при проведении госзакупок спортивного инвентаря для краевого училища олимпийского резерва. В январе текущего года расследование завершилось, и дело было передано в суд.

Исполнение обязанностей министра спорта Ставрополья было возложено на замглавы ведомства Владимира Янушкина, имевшего 27 лет трудового стажа в области физической культуры и спорта. О причинах его увольнения не сообщается.

Новый и. о. министра спорта Ставропольского края Андрей Толбатов в разные годы работал помощником зампреда правительства региона, помощником губернатора края, первым заместителем главы Ставрополя. Является лауреатом кадрового проекта «Новая энергия. Профессиональная команда Ставропольского края».

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