Тбилиси, , 13:59 — REGNUM На митинг, посвященный разгону акции протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года приглашены все организации, которые участвуют в противостоянии с правящей партией «Грузинская мечта». Об этом 4 июня в эфире «Палитраньюс» сообщил член движения «Позор» Гига Макарашвили.

Он рассказал, что акцию планируется провести у здания парламента Грузии. Не ней будут приняты меры, рекомендуемые министерством здравоохранения для снижения риска распространения коронавируса. Активисты намерены держать социальную дистанцию, организаторы обеспечат их дезинфицирующими средствами.

«20 июня мы обязательно соберемся на проспекте Руставели. Это произойдет несмотря на то, что уже шестой месяц территория вокруг парламента, пространство протестов независимой Грузии, по-прежнему огорожена», — сказал Макарашвили.

Территорию огородили по распоряжению мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Он сообщил, что там проводятся ремонтные работы. Макарашвили считает, что это является попыткой помешать проведению протестных акций у парламента, но это только может протестующим.

«Раньше для того, чтобы перекрыть Руставели, потребовалось бы пять тысяч человек, то теперь достаточно и пятисот. Уверен, Каладзе из-за этого даже получит выговор», — заявил представитель «Позора».

Напомним, поводом для антироссийских протестов 20 июня 2019 года в Тбилиси стало проведение в парламенте Грузии заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Председателем на нем был депутат Госдумы России Сергей Гаврилов. По протоколу он должен был сидеть в кресле спикера парламента. Представители оппозиции заявили, что это оскорбление, сорвали заседания и собрали протестующих.

Вечером собравшаяся толпа стала вести себя агрессивно. Активисты разгромили офис правящей партии «Грузинская мечта», потом начались попытки прорваться в здание парламента. После этого полиция разогнала протестующих, используя спецсредства.

Читайте развитие сюжета: Министр юстиции Грузии опровергла слухи об отставках в правительстве