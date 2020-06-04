Ново-Огарево, Московская область, , 13:43 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции в целом стабилизируется. Об этом сегодня, 4 июня, на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

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При этом глава государства подчеркнул необходимость тщательно отслеживать ситуацию в каждом регионе России.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день, по данным оперативного штаба, в России коронавирус подтвердился у 441 108 человек. При этом за последние сутки был выявлен 8831 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время пандемии от заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, скончались 5384 человек, более 204,6 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели.

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