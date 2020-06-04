Киев, , 13:34 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Олег Волошин рассказал о «забавной перепалке» в ходе заседания парламента сегодня, 4 июня, при рассмотрении довольно «неоднозначного законопроекта», формально призванного бороться с «ворами в законе».

По его словам, депутат Устинова из фракции «Голос» очень яро выступала против документа, поскольку законопроект слишком широко трактует определение «организованная преступность».

В свою очередь, депутат «Слуги народа» Александр Качура заявил, что мол, «мы теперь видим, какие партии поддерживают воров в законе».

«Сразу по рядам пошёл шумок, что так господина Сороса ещё никто не классифицировал. Обычно просто — «спекулянтом в международных договорах»», — иронизирует Волошин.

ИА REGNUM отмечает, что в итоге Верховная рада приняла законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие «вор в законе». За инициативу проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226.

Отдельных депутатов Рады нынешнего созыва и чиновников правительства на Украине называют «соросятами» за их прямые связи с грантовыми структурами, которые финансирует фонд Сороса «Возрождение». большинство таких депутатов находится как раз во фракции «Голос».

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