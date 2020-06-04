Гонконг, Китай, , 13:32 — REGNUM Законопроект о государственном гимне Китая приняло законодательное собрание Гонконга. Результаты голосования опубликованы 4 июня на сайте парламента.

Голосование возобновили после того, как оно было прервано представителями оппозиции. Заседание остановили после провокации — в зале разлили биологические удобрения.

В голосовании приняли участи 43 депутата, из которых 42 поддержали законопроект, а один высказался против. Проект закона вводит наказание за оскорбление и неправомерное использование «Марша добровольцев».

Напомним, рассмотрение законопроекта о государственном гимне вызвало в Гонконге массовые протесты. В результате массовых беспорядков полиция задержала 360 человек.

Читайте также: В Китае призвали Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга