Вашингтон, , 13:29 — REGNUM

После ноября 2020 года и президентских выборов в США действия против «Северного потока — 2» сойдут на нет, ведь вряд ли в Вашингтоне хотят окончательно испортить отношения и с Россией, и с Германией, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 4 июня, комментируя инициативу американских сенаторов.

Как сообщалось ранее, сенаторы намерены представить новый законопроект по расширению санкций в отношении проекта «Северный поток — 2». Предполагается, что очередной пакет санкций будет применён к задействованным в проекте страховым компаниям.

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«Подход США к проекту «Северный поток — 2» уже стал инструментом разрушения российско-американских отношений. Мы знаем, что это не единственный инструмент такой деятельности, но он постепенно выходит на первые роли.

Примечательно, что новую инициативу в этом плане выдвигает сенатор Тед Круз — республиканец. Он вроде бы должен понимать, что кандидату от Республиканской партии на пост президента США — действующему президенту Дональду Трампу в предстоящие месяцы нужны внешнеполитические успехи, а без сотрудничества с Россией не только их будет сложно обеспечить, но можно нарваться и на внешнеполитические провалы. Действует Круз, однако, так, как будто этого не понимает. Не исключаю в этой связи, что республиканцы считают, что при всех обстоятельствах руководство России не будет мешать Дональду Трампу вновь стать президентом, поскольку приход к власти кандидата от Демократической партии Джо Байдена для нас крайне нежелателен.

Мне, межу тем, думается, что это не так: наша страна способна справиться с любым развитием событий по итогам американской президентской гонки. Так что, если действия американцев против «Северного потока — 2» действительно начнут угрожать его осуществлению, надо будет включить все, вплоть до самых неприятных американцам, рычаги противодействия.