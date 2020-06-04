Барнаул, , 13:23 — REGNUM Власти Алтайского края провели ещё одну онлайн-конференцию, героем который стал губернатор Виктор Томенко. Как и в предыдущий раз, ссылки на участие в ней получили только «проверенные» журналисты, возможность задавать вопросы была далеко не у всех, передает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по публикации ИД «Алтапресс» и ряда других СМИ, в ходе данного мероприятия глава региона развенчал слухи о своей скорой отставке:

Виктор Томенко «Всё это не соответствует действительности. Я не знаю, откуда берутся эти слухи. Почему они берутся, я думаю, это и ежу понятно».

Также Виктор Томенко подчеркнул, что он не получал никаких предложений уходить:

«Я собираюсь работать и выполнять обещания, которые я взял на этапе предвыборной кампании, и те обязательства, которые уже за истекшие два года тоже были мной заявлены».

Тем временем близкий к администрации телеграм-канал «lenina, 59» позлорадствовал тому, что не все получили возможность участвовать в этой конференции:

«Вот если будет, допустим, такая онлайн-встреча для блогеров, например, а ссылки дадут журналистам? Вы и мы — звезды соцсетей и ТГ-каналов, будем довольны столь расширенной аудитории? Ну, предположим, нам все равно. А большинству СМИ — нет.

Но если всё же считаете, что этот формат должен быть ещё более расширен, не иметь границ, чтобы все могли писАть, в том числе нелицеприятности, в чат трансляции, так давайте об этом скажем аргументированно, цивилизованно. Нам же это не чуждо? Губернатор от открытости никогда не отказывался, инстаграм тому пример, там разные вопросы, горячие в том числе».

Как уже сообщало ИА REGNUM, бывший красноярский чиновник и топ-менеджер ОАО «ГМК «Норильский никель» летом 2018 г. был назначен врио губернатора Алтайского края после того, как этот пост добровольно покинул Александр Карлин. Выборы состоялись в сентябре 2018 года, за Томенко отдали голоса 53,6% избирателей. Губернаторский срок действующего главы Алтайского края заканчивается в 2023 году.