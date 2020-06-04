Москва, , 13:23 — REGNUM Группа высокого уровня Союзного государства России и Белоруссии 5 июня проведёт заседание по видеосвязи. Об этом сообщил 4 июня государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота в ходе экспертной сессии «Россия и Беларусь: будущее после пандемии».

На сессии, которая проходила в режиме онлайн-конференции, Рапота заявил, что на следующий день намечена первая за последний период Группа высокого уровня. При этом он уточнил, что формат заседания будет таким же.

Ранее госсекретарь Союзного государства отмечал, что заседание Группы высокого уровня с участием вице-премьеров обеих стран будет посвящено обсуждению торгово-экономические связей, в том числе транзиту белорусских товаров через российскую территорию, уточняет ТАСС.

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