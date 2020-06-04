Дамаск, , 13:31 — REGNUM Пятнадцатое совместное патрулирование российских и турецких военных прошло на участке трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом 4 июня говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

«Четвертого июня состоялось очередное, 15-е по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что маршрут патрулирования составил 30 километров и что патруль впервые добрался до населенного пункта Басанкуль.

Кроме этого, указывается, что с российской стороны в патруле принимали участие два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр», а с воздуха колонну бронетехники прикрывали беспилотники ВКС РФ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июня стало известно, что свыше 20 беженцев вернулись в Сирию за минувшие сутки с территории Ливана.