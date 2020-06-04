Нью-Дели, , 13:19 — REGNUM Индийские военнослужащие прошагают 24 июня по Красной площади. Как сообщил 4 июня посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев, Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы в Москве.

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«С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с партнёрами практические аспекты предстоящего мероприятия», — уточнил дипломат.

Кудашев добавил, что «в дикторском тексте во время прохода парадного расчета будут отмечены как вклад Индии в победу над фашизмом, так и факт награждения в 1944 году индийских солдат орденами Красной Звезды».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции все массовые праздничные мероприятия в России, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, были отменены. Часть из них прошла в новом формате — онлайн. Парад Победы на Красной площади в Москве перенесли на более поздний срок. Теперь он состоится 24 июня.

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Уже известно, что участие в параде на Красной площади примут солдаты и офицеры десантно-штурмовых частей армии Казахстана, а также военнослужащие Армии Сербии. Всего Россия пригласила поучаствовать в этом мероприятии парадные расчеты 19 стран мира.

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