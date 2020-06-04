Берлин, , 13:20 — REGNUM Спецпредставителем Германии по вопросам Украины стал Жан-Пьер Фрели, заявил уполномоченный МИД Германии по делам Восточной Европы Михаэль Зиберт 3 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Украинцы искренне поздравляют Жана Фрели с назначением на чрезвычайно важную для Украины должность — руководителя рабочего штаба «Украина» МИД Германии!» — отреагировал на назначение посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в социальной сети Twitter.

Представитель Украины пожелал чиновнику успехов и выразил надежду на тесное и доверительное взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в беседе с немецкими журналистами глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина может вступить в Евросоюз в любой момент.

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