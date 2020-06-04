Москва, , 13:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует контактировать с руководством США и Саудовской Аравии, заявил 4 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о возможной встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом или саудовскими лидерами перед саммитом ОПЕК+.

Ранее Песков заявил, что в Кремле констатировали стабилизацию на международном рынке энергоресурсов. Пресс-секретарь отказался комментировать предстоящую встречу и порекомендовал обратиться к министру энергетики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле заявили о стабилизации мирового рынка энергоресурсов