Минск, , 13:09 — REGNUM После окончания президентской кампании в Белоруссии «дорожные карты» по углублению интеграции в рамках Союзного государства снова могут быть рассмотрены. Об этом 4 июня заявил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

Президентская кампания в Белоруссии официально стартовала в мае, на 9 августа назначен основной день голосования. В прошлом году Минск и Москва активно обсуждали перспективы исполнения подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, но не добились прогресса.

Читайте подробности в сюжете: Союзное государство России и Белоруссии

По итогам прошлогодних переговоров Александр Лукашенко заявил, что условия Москвы для него неприемлемы. Он заблокировал подписание выработанных и парафированных правительствами России и Белоруссии «дорожных карт» по углублению экономической интеграции. О неприемлемости для Минска реализации планов действий без уступок России по экономическим вопросам (снижение цен на углеводороды и прочее) заявлял глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Больше материалов на эту тему в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии

Владимир Семашко, представлявший в 2019 году Минск на переговорах по проблемам ТЭК, сейчас выражает оптимизм. По его словам, в сентябре-октябре 2020 года возможно возобновить переговоры по «дорожным картам» углубления экономической интеграции в Союзном государстве.

Семашко сообщил, что «сегодня правительства двух стран выходят на определенные договоренности по урегулированию той ситуации, которая сложилась в наших отношениях в начале текущего года». При этом успех предстоящего осеннего переговорного процесса он связал с наличием у Москвы «доброй воли».

Также читайте материалы сюжета: Россия и Белоруссия: стратегия взаимодействия