Москва, , 13:05 — REGNUM Законопроект, регламентирующий внесудебный возврат долгов, разработал Минюст. Документ опубликован на портале правовой информации.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет контролировать деятельность не только профессиональных коллекторских организаций, но и деятельность коммерческих организаций, осуществляющих возврат просроченной задолженности физических лиц в качестве дополнительного вида деятельности, а именно деятельность кредитных и микрофинансовых организаций (МФО). При этом действие законопроекта не распространяется на организации жилищно-коммунального хозяйства и ломбарды.

ФССП России будет вести соответствующий реестр.

Требования к коллекторам

Предлагается установить, что организации, осуществляющие возврат просроченной задолженности в качестве дополнительного вида деятельности, для получения права взаимодействия с должниками и иными лицами (личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи) обязаны обладать соответствующими оборудованием и программным обеспечением, осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обеспечивать запись всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.

Идентификатор

Для охраны персональных данных работников кредиторов или их представителей предусмотрена норма об индивидуальном идентификационном коде физического лица, осуществляющего взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, который присваивается кредитором или представителем кредитора, а также предусмотрено использование «робота-коллектора».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, деятельность коллекторов вызывает возмущение граждан, в Госдуме предлагали ужесточить требования к их работе, депутаты также заявляли о намерении запретить коллекторскую деятельность.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина — против запрета микрофинансовых организаций и запрета коллекторских агентств, однако поддерживает ужесточение требований к ним.

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