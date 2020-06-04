Пекин, , 13:09 — REGNUM США должны прекратить любое вмешательство во внутренние дела Китая. С таким призывом 4 июня обратился к Вашингтону официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ответ на заявление властей США о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

«Мы призываем США отказаться от идеологической предвзятости, исправить ошибки и прекратить любое вмешательство во внутренние дела КНР», — сказал официальный представитель.

Также он подчеркнул, что в Пекине уже давно дана оценка указанным событиям в конце 1980-х годов и уточнил, что выбранный путь развития Китая оказался выбран правильно, так как он соответствует национальным условиям и имеет поддержку народа страны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео провел в своей резиденции встречу с участниками событий 1989 года на площади Тяньаньмэнь. Также до этого США опубликовали заявление по указанным событиям, в котором Вашингтон призвал Пекин к полному, публичному представлению данных о тех, кто был убит или пропал без вести.

Напомним, студенческие волнения вспыхнули в Пекине 15 апреля 1989 года, и достигли своего апогея 4 июня. Тогда Народная китайская армия при помощи танков подавила на площади Тяньаньмэнь выступления студентов, которые требовали от правительства страны проведения демократических реформ.