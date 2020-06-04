Министерство обороны России поможет Забайкальному краю в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.

«Прошу министра обороны незамедлительно приступить к развёртыванию соответствующих структур, госпиталей в данном случае, в Забайкалье. Госпитали, укомплектованные всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом», — заявил Путин.