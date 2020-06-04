В совещании приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, сообщается на сайте Кремля.
Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ проводится в режиме видеоконференции.
За прошедшие годы Совет безопасности сыграл заметную роль в принятии многих серьёзных, а подчас и стратегических решений, отметил президент.
Владимир Путин напомнил, что 3 июня исполнилось 28 лет со дня образования Совета безопасности России.
Путин призвал тщательно отслеживать ситуацию с COVID-19 в каждом регионе РФ
В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции в целом стабилизируется. Об этом сегодня, 4 июня, совещание с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.
Минобороны развернёт госпитали в Забайкалье для борьбы с эпидемией — Путин
Министерство обороны России поможет Забайкальному краю в борьбе с эпидемией коронавируса нового типа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.
«Прошу министра обороны незамедлительно приступить к развёртыванию соответствующих структур, госпиталей в данном случае, в Забайкалье. Госпитали, укомплектованные всем необходимым оборудованием и специалистами для оказания помощи больным коронавирусом», — заявил Путин.
Путин обратил внимание на сложную эпидемиологическую ситуацию в Забайкалье
В целом эпидемиологическая ситуация в России улучшается, но в некоторых регионах остаётся весьма тяжёлой. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ.
«Сейчас в целом ситуация по стране стабилизируется, улучшается. Но, как уже говорил, нужно, безусловно, постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе. И оперативно, незамедлительно реагировать на меняющуюся ситуацию», — заявил Путин.
На совещании с членами Совбеза Владимир Путин сказал, что Забайкальскому краю нужно помочь решить проблему с коронавирусом.
В целом, по оценке Владимира Путина, ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.
Глава государства обратил внимание на рост количества заражённых коронавирусом в Забайкальском крае.
Владимир Путин подчеркнул, что нужно отслеживать обстановку по коронавирусу в каждом регионе.