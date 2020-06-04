Москва, , 12:58 — REGNUM Совещание с постоянными членами Совета безопасности России планирует провести президент РФ Владимир Путин, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал поделиться темами, которые планируется обсудить на предстоящем совещании. Кроме того, глава государства планирует провести закрытые «внутренние совещания».

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Участники обсудили внутриполитическую ситуацию и обстановку на международной арене.

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